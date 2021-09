Höri Beck – Jetzt duftets wieder nach frischem Brot Nach zweimonatigem Unterbruch wegen einer Überschwemmung läuft der Ofen beim Höri Beck wieder heiss. Marlies Reutimann

Geschäftsführerin Ardiana Toplanaj kann im Höri Beck wieder frisches Brot anbieten. Foto: Leo Wyden

In der Nacht vom Donnerstag, 8. Juli, auf Freitag, 9. Juli, nahm das Unheil seinen Lauf, als starke Regenfälle die Region heimsuchten. An diesem Abend wollte eine Mitarbeiterin Vorbereitungsarbeiten in der Backstube für den nächsten Tag erledigen. Siebenmal in der Woche versorgt die Hauptfiliale Höri die Filialen in Regensdorf und Glattfelden mit ofenfrischem Brot, Backwaren und Torten.

In jener Nacht lief das Wasser in die tiefer gelegene Backstube, und die Mitarbeiterin stand in Kürze bis fast zu den Knien im Nass. An Arbeiten war nicht zu denken. Die Bäckerin alarmierte sofort ihre Chefin Ardiana Toplanaj, kurze Zeit später traf die Feuerwehr ein. «Zuerst dachten wir, wenn der Schacht beim Eingang ausgepumpt und gereinigt ist, wird das Wasser wieder ablaufen, und die Sache ist erledigt», erinnert sich Toplanaj an die dramatischen Stunden.