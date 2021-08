Open Air in Hüttikon – Jetzt erschüttern die harten Riffs das Wiesentäli wieder Nach einem Jahr Corona-Pause findet das «Meh Suff!»-Metal-Festival in diesem September statt. Die Pandemie führt zu zusätzlichem Aufwand bei der Eintrittskontrolle. Renato Cecchet

Im September stehen auf dem Hüttikerberg die Metalbands wieder auf der Bühne. Foto: Francisco Carrascosa

Es ist beschaulich auf dem Hüttikerberg. Es gibt Landwirtschaftsbetriebe, Kühe grasen auf den Weiden, viele Wanderwillige finden den Weg dahin. An zwei Tagen im September ändert sich das jeweils. Die Idylle weicht einem Höllenspektakel. Auf dem «Meh Suff!»-Festival treten Heavy-Metal-Bands auf und begeistern das meist jüngere Publikum.

Letztes Jahr blieben die Verstärker stumm, die mit Jeans oder Leder bekutteten Fans zu Hause, das Wiesentäli unberührt. Wie viele andere Grossveranstaltungen konnte auch der Musikevent auf dem Hüttikerberg wegen Corona nicht stattfinden. In diesem Spätsommer ist alles wieder anders. Im Gegensatz zum Zürich Openair nahe dem Flughafen geht das «Meh Suff!»-Metal-Festival am Freitag, 10., und Samstag, 11. September, wieder über die Bühne. «Mit dem Bundesratsbeschluss vom 26. Mai 2021 wird unser Open Air im September durchführbar sein», heisst es in wenigen Worten auf der Website.