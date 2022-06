Hält die Fäden an der Airport-Trophy mindestens so fest in der Hand wie einst als Goalie zu Klotens glanzvollen 1.-Liga-Zeiten die Bälle: Christoph Lüthi, der das Vierländer-Turnier für Nachwuchs-Auswahlteams erstmals als alleiniger OK-Chef leitet.



Foto: Sibylle Meier