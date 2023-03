Neues Schulhaus Guss – Jetzt geht das 32-Millionen-Schulhaus ins Stadtparlament Bülach Der Stadtrat hat das Projekt verabschiedet. Nun ist das Parlament am Zug, im November soll es vors Volk kommen. Im Sommer 2026 könnte das Schulhaus Guss stehen. Martin Liebrich

Im Januar wurde in Bülach das Siegerprojekt für das Schulhaus Guss vorgestellt. Kosten: 28 Millionen Franken. Jetzt erfolgt der nächste Schritt. Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, für den Neubau der Schulanlage Guss einen Kredit von 31,85 Millionen Franken zu genehmigen. Dies geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor. Die Kosten scheinen auf den ersten Blick in knapp zwei Monaten also um gut drei Millionen angestiegen zu sein.

Marco Lobsiger, Leiter Bildung der Stadt Bülach, erklärt, was dahintersteckt: «Hier musste noch Land vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden.» Der Preis betrug 4,166 Millionen Franken. Und diese waren in den ursprünglich genannten rund 28 Millionen Franken nicht drin. Der Preis für den Bau hat sich dagegen nicht verändert.

Der Stadtrat schreibt weiter, er wolle in unmittelbarer Nachbarschaft zu den ehemaligen und zwischenzeitlich umgenutzten Industriearealen Glasi und Guss in Bülach Nord rasch den dringlich benötigten, zusätzlichen Schulraum erstellen. Geplant ist eine neue Schulanlage mit Doppelkindergarten, Unterrichtszimmern für sechs Primarklassen, einer Einfachturnhalle und einem Sporthartplatz sowie weiteren für den Schul- und Hortbetrieb erforderlichen Räumen.

Jetzt kommt das Projekt ins Parlament, im November soll es vors Volk kommen. Zumindest bisher hat sich kein Widerstand dagegen formiert. In Betrieb genommen werden soll die neue Anlage auf Beginn des Schuljahres 2026/27.

