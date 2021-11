Impfen im Kanton Zürich – Jetzt geht das grosse Boostern los – so sichern Sie sich einen Termin Die Gesundheitsdirektion empfiehlt Ü-65-Jährigen, sich jetzt für die Booster-Impfung anzumelden. Denn in wenigen Tagen wird die grosse Masse die Termine stürmen. Susanne Anderegg

Wenn bald alle dürfen – momentan sind erst die Ü-65 dran – werden die Impfzentren ihre Öffnungszeiten verlängern und auch am Wochenende boostern. Foto:Walter Bieri (Keystone)

Nun nimmt das Boostern auch in der Schweiz Fahrt auf. Am Dienstag hat Swissmedic die Drittimpfung von Pfizer/Biontech für Personen ab 16 Jahre freigegeben. Die Freigabe des Moderna-Boosters wird demnächst ebenfalls erwartet. Am Mittwoch hat die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) angekündigt, dass die Impfkapazitäten im Kanton erhöht werden.