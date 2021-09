Neubau in Niederhasli – Jetzt gibts auch für den Rossacker einen Mittagstisch Der neue Doppelkindergarten Dorf ist in Betrieb. Das Gebäude dient gleichzeitig den Tagesstrukturen der Primarschule. Renato Cecchet

Der Doppelkindergarten Dorf dient auch der Tagesstruktur für die Primarschule Rossacker nebenan. Foto: Renato Cecchet

Neben dem weiss getünchten Primarschulhaus Rossacker steht jetzt ein neuer, in Holz eingefasster Neubau. Seit dem 23. August ist dort viel Leben eingekehrt. Zwei Kindergartenklassen sind in diesem Gebäude untergebracht. Dazu entstanden viele Räume für Mittagstisch und Tagesstrukturen. Draussen gibt es zudem einen Velounterstand, einen Spielplatz und viel Rasenfläche.

Neubau dringend nötig

Am 5. Dezember 2019 wurde der Kredit von 4,6 Millionen Franken für die Errichtung des Doppelkindergartens Dorf an der Gemeindeversammlung genehmigt. Nur etwas mehr als eineinhalb Jahre später war der Neubau im Zentrum von Niederhasli bezugsbereit. Vorher wurden die Chindsgischülerinnen und -schüler in einem Provisorium hinter dem Gemeindehaus aus dem Jahr 1965 unterrichtet. «Es gibt neue Vorgaben für Räume, die Umsetzung war am bisherigen Ort nicht möglich. Deshalb war der Neubau für die Gemeinde dringend nötig», sagt Beatrix Stüssi, Schulpräsidentin und Bildungsvorsteherin.