«Apropos» – der tägliche Podcast – Jetzt gilt es ernst für die neue deutsche Regierung Heute wird Olaf Scholz als Bundeskanzler von Deutschland vereidigt. Was wird seine Ampel-Koalition bringen? Antworten in «Apropos». Vivienne Kuster Dominique Eigenmann als Gast Philipp Loser als Host

Finanzminister Christian Lindner, Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck. Ab heute beginnt die Arbeit für die neue Koalition. Foto Keystone

Ein neuer Kanzler, ein neuer Vizekanzler, eine neue Aussenministerin, ein neuer Finanzminister. Alles neu! In Berlin beginnt heute die Amtszeit von Kanzler Olaf Scholz und seiner Rot-Grün-Gelben Regierung.

Die Regierungsbildung ging dabei schneller vonstatten, als das viele erwartet hatten. Warum ist das so? Wo werden die Deutschen ihre neue Regierung im Alltag spüren? Was ist im Allgemeinen von Scholz’ Kanzlerschaft zu erwarten und warum polarisiert der neue Gesundheitsminister derart? Antworten darauf gibt es in der aktuellen Ausgabe von »Apropos». Zu Gast ist Deutschland-Korrespondent Dominique Eigenmann, Gastgeber ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

