Unterwegs mit der Polizei – Jetzt gilts ernst mit der Zertifikatskontrolle Auf Patrouille mit der Stadtpolizei Wädenswil: Gastrobetriebe und Fitnesscenter werden kontrolliert – und eine vermisste Person wird gesucht. Chris Winteler

«Mamma mia!»: Die Padrona der Pizzeria Romantica im Gespräch mit Polizeichef Heer (l.) und seinen Männern. Foto: Moritz Hager

Die erste scharfe Kontrolle steht an. Vier Tage hat man den Gastrobetrieben und Fitnesscentern Zeit gegeben, sich auf die neuen Corona-Regeln einzustellen. Jetzt gilts ernst. Freitagmorgen, Einsatzbesprechung im Aufenthaltsraum der Stadtpolizei Wädenswil am Zürichsee.

Stefan Lang und Kuno Leuenberger haben Gipfeli besorgt, «jeder tut, was er am besten kann», witzelt einer der Polizisten. Die Kaffeemaschine surrt. Polizeichef Martin Heer informiert: Seit Montag hat man den Betrieben einen Flyer («Was gilt in Restaurationsbetrieben?») mit den aktuellen Covid-Vorschriften persönlich überbracht. Präsenz zeigen, den Puls fühlen, Vertrauen schaffen, «das kommt gut an».