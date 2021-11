Eiszauber ist offen – Jetzt hat Bassersdorf sein Eisfeld – und Hunderte kommen Zum 80-jährigen Bestehen hat der EHC Bassersdorf den Dorfplatz in ein Eislauf-Zentrum verwandelt. Après-Ski-Flair inklusive. Martin Liebrich

Eislaufen auf dem Dorfplatz: Ein mobiler Eisrink macht es in Bassersdorf möglich. Erstmals schnürten die Besucherinnen und Besucher am Samstag die Schlittschuhe. Foto: Sibylle Meier

Auch wenn die äusseren Bedingungen nicht ganz eisig waren und eher grau statt zauberhaft: Den Eiszauber in Bassersdorf liessen sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Wochenende nicht vermiesen. Am Samstagmittag eröffnete die «wahrscheinlich schönste Eisbahn», wie sie von den Organisatoren genannt wird, ihre Bandentürchen. «Wir hatten viele Leute, positive Rückmeldungen und einen schönen Anlass der EHC-Familie im Fondue-Chalet», fasst Tim Eppler zusammen. Der Spieler der ersten Mannschaft ist der Mediensprecher des EHC. Der mobile Eisrink ist die erste Kunsteisbahn, die je in Bassersdorf stand.