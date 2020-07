Abo Dietliker Katholiken wünschen sich einen eigenen Turm für ihre Glocken

Die katholische Kirche St. Michael in Dietlikon hat weder einen Turm noch Glocken. Das soll sich ändern. An der nächsten Kirchgemeindeversammlung vom 21. November wird über ein entsprechendes Projekt abgestimmt. Ein Informationsanlass am Dienstag stimmte auf das Vorhaben ein.