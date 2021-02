Eishockey: Kloten-Blick – Jetzt heisst es punkten und Platz 1 halten Der EHC Kloten tut gut daran, auf dem zuletzt gezeigten Niveau fortzufahren – zuerst am Mittwoch gegen Sierre. Roland Jauch

Andri Spiller (vorne rechts) will mit seinen Klotener Mitspielern auch nach dem Heimspiel gegen Sierre weiter vom Leaderthron in der Tabelle nach Punkten pro Match jubeln. Leo Wyden

Ein Auftritt gegen den HC Sierre trägt Mitschuld daran, dass Kloten im neuen Jahr einige Mühen hatte und da und dort Fragezeichen aufkamen: Am 5. Januar verlor der EHC in Siders in der Verlängerung 1:2. Weil die Flughafenstädter vorher nicht gerade konsequent gespielt und vor allem ihre Überzahl-Spiele in der Schlussphase nicht genützt hatten. Am Mittwochabend in der heimischen Swiss-Arena sollen die Klotener gegen Sierre nun wieder punkten und den 1. Platz in der Swiss-League-Tabelle halten – auch in der Wertung nach Punkten pro Spiel.

Jene zwei Zähler, die Sierre Anfang Januar gegen Kloten holte, halfen den Wallisern, sich dort zu platzieren, wo sie derzeit stehen: auf dem überraschenden 4. Platz, und das in der erst zweiten Swiss-League-Saison nach dem Aufstieg. Genf-Servette ist der Partner, der solches mit ermöglicht. Und umgekehrt auch von Sierre profitiert. Guillaume Asselin etwa sprang auf Grund deren Personalknappheit bei den Genfern ein – und schoss Mitte Januar beim 3:2-Overtime-Sieg Servettes über die ZSC Lions das Siegestor. Asselin ist mit 49 Punkten hinter Arnaud Montandon (49 Punkte mit 27 Toren und 22 Assists) zweitbester Sierre-Skorer, beide sind auf der Höhe der zwei besten Klotener. Robin Figren steht bei 50 Punkten (25 Goals), Eric Faille bei 44.