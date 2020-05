Regionalfussball pausiert lange – Jetzt hoffen alle auf die Saison 2020/21 Nun ist es definitiv: Meisterschaftsbetrieb und Cup der Saison 2019/20 in den Amateurligen sind vorzeitig beendet. Markus Wyss

Ob Severino Zambelli (links, hier gegen Amriswils Fabio Moser) auch in der kommenden Saison Bassersdorfs Spiel ankurbeln wird, ist noch nicht sicher. Das 33-jährige Bassersdorfer Urgestein wohnt mittlerweile in Rüti und konnte während der Vorrunde verletzungsbedingt nur die Hälfte aller Partien bestreiten. Foto: Sibylle Meier

Auf- und Absteiger fallen weg. Immerhin gibt es in der allgemein unerfreulichen Situation Lichtblicke in sportlicher Hinsicht. Ab 11. Mai sind Trainings in kleinen Gruppen (bis fünf Personen) wieder erlaubt, wobei ein striktes Schutzkonzept des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) einzuhalten ist. Bis auf den Fussballplätzen allerdings wieder Normalbetrieb herrschen wird, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Alle hoffen, dass die von Experten prognostizierte zweite Corona-Ansteckungswelle ausbleibt, damit die Saison 2020/21 im August aufgenommen werden kann. Zuversicht macht sich breit, aber auch Skepsis, ob dann ein normaler Start in die neue Spielzeit überhaupt schon möglich ist.