Bankomat in Eglisau gesprengt – Jetzt ist auch im Unterland ein Geldautomat gesprengt worden Eine Eglisauerin meldete einen Knall und Rauch bei der Shell-Tankstelle. Der CS-Bancomat vor der Landi ist gegen 2 Uhr gesprengt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Florian Schaer

Die Sprengung hat das frei stehende Häuschen des Geldautomaten vor der Landi völlig zerstört. Bild: Florian Schaer

Es ist kurz vor Mittag bei der Shell-Tankstelle am nördlichen Kreisverkehr Eglisau. Arbeiter der Firma Eberhard schaffen Stück für Stück die weissen Mauersteine weg, ein Forensiker im weissen Schutzanzug hält einen 200-Franken-Schein in die Höhe. «Da rüber zu den anderen», weist ihn der Polizist an. Das Areal ist abgesperrt, die Zapfsäulen ebenso, die angrenzende Landi bleibt vorläufig geschlossen – und überall liegen Schutt und Trümmer. Es sind Überreste von jenem pastellgrünen Häuschen, das den Bancomaten der Credit Suisse auf dem Parkplatz zwischen Landi und Tankstelle vor der Witterung geschützt hatte. Das frei stehende kleine Gebäude ist durch die Sprengung zum Einsturz gebracht worden.