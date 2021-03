Video zeigt es – Jetzt ist der Wolf in Bülach Ein Video, das derzeit auf Facebook geteilt wird, zeigt einen Wolf, der auf Gebiet der Stadt Bülach gesichtet wurde. Jäger hatten ihn bereits am Freitag dort vermutet. Martin Liebrich

Dieser Wolf wurde vor rund zwei Wochen in Bäretswil fotografiert. Bild: zvg

Offiziell bestätigt ist zwar noch nicht, dass es sich beim Tier aus dem Video um einen Wolf handelt. Doch dass ein Wolf den Weg nach Bülach gefunden hat, ist durchaus wahrscheinlich. Vor gut zwei Wochen wurde eine Sichtung in Bäretswil im Zürcher Oberland vermeldet, vor zwei Tagen dann in Freienstein-Teufen. Die Distanz von dort nach Bülach schafft ein Wolf locker. Über Nacht kann ein Wolf bis zu 60 Kilometer zurücklegen. Und bereits am Freitag hatte Fridolin Kamm, Jäger im Revier Freienstein-Teufen, in dieser Zeitung erklärt, einige seiner Jägerkollegen vermuteten den am Irchel gesichteten Wolf mittlerweile in Bülach.