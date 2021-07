Flugzeugunglücke mit 5 Toten – Jetzt ist klar: Flugzeuge kollidierten oberhalb von Bivio Mitte Juni stürzten im Kanton Graubünden ein Segelflugzeug und ein Motorflieger in naher Umgebung ab. Die Behörden haben nun den Grund für die Unglücke eruiert. UPDATE FOLGT

Den Crash nicht überlebt: Die beiden Piloten und drei Passagiere sind oberhalb von Bivio tödlich verletzt worden. Foto: Kapo Graubünden

In den Bündner Bergen oberhalb von Bivio stürzten am 12. Juni dieses Jahres ein Motorflieger und ein Segelflugzeug ab. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, darunter ein Kind. Schon damals schlossen die Behörden einen Zusammenhang der beiden Abstürze nicht aus.

Nun hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungstelle (Sust) in einem Bericht festgehalten, dass der Grund für den Absturz tatsächlich eine Kollision gewesen sein muss. Diese habe auf 3200 Metern über Meer stattgefunden.

Der Pilot des Segelflugzeugs war an jenem Samstag im thurgauischen Amlikon gestartet, das Motorflugzeug am frühen Nachmittag vom Flughafen Colombier in Neuenburg, wie die Bündner Polizei und die Neuenburger Staatsanwaltschaft nach dem Absturz mitteilten.

Fünf Menschen starben

An Bord des Motorfliegers befanden sich neben dem Piloten drei Passagiere: ein Kind, eine Frau und ein Mann. Die Robin DRF400 sei in Samedan im Engadin zwischengelandet und um 17.20 Uhr weitergeflogen. An ihrem Ziel Locarno kam sie aber nie an.

Um 21.30 Uhr sei die Bündner Polizei von der Rega über den Absturz eines Segelflugzeugs auf rund 2700 Meter über Meer oberhalb von Bivio informiert worden. Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen. Wegen des schlechten Wetters seien am späteren Samstagabend keine Bergungsarbeiten mehr möglich gewesen.

Als diese am Sonntag aufgenommen werden konnten, entdeckten die Rettungskräfte rund einen Kilometer von der Absturzstelle des Segelfliegers entfernt ein weiteres abgestürztes Motorflugzeug. Auch diese vier Insassen konnten nur noch tot geborgen werden.

