Spital Bülach – Jetzt kommen die Lockdown-Babys Während des Lockdown im Frühling ist es in den Unterländer Schlafzimmern heiss zu und her gegangen. Das Spital Bülach erhält derzeit überdurchschnittlich viele Geburtsanmeldungen. Flavio Zwahlen

Dieses Jahr wurden im Spital Bülach im Durchschnitt fast vier Babys pro Tag geboren. Foto: PD

«Bleiben Sie zu Hause!», forderte der Bundesrat die Bevölkerung am 16. März auf. An diesem Tag beschloss die Regierung, dass alle Läden, Restaurants, Bars, Schulen sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe geschlossen werden. Dieser Zustand – besser bekannt als Lockdown – blieb danach bis Mitte Mai bestehen. Dabei beschäftigten wir uns alle mit derselben Frage: Was tun gegen die Langeweile? Viele Unterländer Paare nutzten die «tote» Frühlingszeit anscheinend, um sich den Babywunsch zu erfüllen. Denn das Sekretariat für Gynäkologie und Geburtshilfe des Spitals Bülach erhält derzeit, fast genau neun Monate nach Beginn des Lockdown, überdurchschnittlich viele Geburtsanmeldungen.