Medienkonferenz des Bundesrats – Bundesrat nennt Impfquoten, um «Corona-Massnahmen aufheben zu können»

Warum ist das Schweizer Volk so impfskeptisch?

Berset antwortet: Es gebe in diesem Land unterschiedliche Meinungen. Man habe immer gesagt, dass es keine Impf-Pflicht in der Schweiz geben werde. Berset sagt noch, dass beispielsweise in Portugal möglicherweise die Quote höher sei, da man in der Vergangenheit Probleme im Gesundheitssystem gehabt hatte in Verbindung mit gewissen Krankheiten.