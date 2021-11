Entscheid des Zürcher Gemeinderats – Jetzt kommt das 50-Franken-GA für alle Velostationen Ein günstiges Jahresabo soll mehr Velofahrerinnen und Velofahrer in die städtischen Veloparkhäuser locken. Dafür verschwinden Gratisplätze. Martin Huber

Die unterirdische Velostation Europaplatz beim Zürcher Hauptbahnhof bietet 1600 Abstellplätze. Foto: Urs Jaudas

50 Franken: So viel soll das neue Generalabonnement für alle städtischen Veloparkhäuser in Zürich kosten. Dies hat das Stadtparlament am Mittwoch beschlossen und eine entsprechende Weisung des Stadtrats mit 66 zu 48 Stimmen gutgeheissen.

Gelten wird das neue Velo-GA ab Anfang 2023 für die Velostationen am Europaplatz beim Hauptbahnhof, für die zwei Stationen am Bahnhof Oerlikon, für jene in Altstetten sowie für das ab 2024 am Bahnhof Stadelhofen geplante Parkhaus. Heute kostet das Jahresabonnement für einzelne Stationen zwischen 100 und 120 Franken.