Untergang der Credit Suisse – Jetzt kommt das Bonusverbot für die obersten Banker 32 Milliarden Franken Bonus hat die CS ausbezahlt, gleichzeitig machte sie 3,2 Milliarden Franken Verlust. Damit soll nun Schluss sein. Arthur Rutishauser

Der neue UBS-CEO Sergio Ermotti muss sich wohl damit abfinden, dass die Boni bei der neuen Monsterbank eingeschränkt werden. Foto: Arnd Wiegmann (AFP)

Bei der CS herrschen seit der staatlich erzwungenen Fusion mit der UBS teilweise chaotische Zustände. Während ein Teil des Kerngeschäfts in der Schweiz ganz normal weiterläuft, ist in Asien und in den USA vielerorts der Teufel los. Der Grund: Die Boni, das bundesrätliche Boni-Verbot, die Unsicherheit darüber, was nun genau gilt und was die Zukunft bringt.