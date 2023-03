Im Rafzerfeld – Jetzt kommt das grösste Forstrevier im Kanton Aus Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil kommt ein Ja zum neuen Forstbetrieb Rafzerfeld. Dieser wird riesig.

Aus vier mach eins. Dieses eine wird gross und erstreckt sich über sieben Gemeinden in zwei Kantonen. Hinter dem etwas sperrigen Titel «Anstaltsvertrag der interkommunalen Anstalt ‹Forstbertrieb Rafzerfeld›» steht die Idee eines Zusammenschlusses vier bisheriger Forstreviere zu einem. In Buchberg und Rüdlingen haben die Stimmberechtigten bereits an den Gemeindeversammlungen im vergangenen November Ja gesagt. In Eglisau, Hüntwangen, Rafz, Wasterkingen und Wil stimmte das Volk nun ebenfalls zu. In Eglisau betrug der Ja-Anteil 96,47 Prozent (Stimmbeteiligung 21,26 Prozent), in Hüntwangen sagten 90,59 Prozent Ja (Stimmbeteiligung 26,27 Prozent), in Rafz legten 81,44 Prozent ein Ja ein (Stimmbeteiligung 24,49 Prozent), in Wasterkingen sagten 79,84 Prozent Ja (Stimmbeteiligung 31,15 Prozent), und in Wil lag die Zustimmung bei 88,97 Prozent (Stimmbeteiligung 24,72 Prozent).

Das neue Revier umfast 1630 Hektaren und wird das grösste im Kanton Zürich. Der neue Anstaltsvertrag soll per 1. Januar 2024 in Kraft treten.

red

