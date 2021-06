Impfausweis in Zürich – Jetzt kommt das Zertifikat für die Impfung beim Hausarzt Das Warten hat ein Ende: Wer sich in einer Arztpraxis, im Heim oder im Spital impfen liess, soll das Covid-Zertifikat bis Ende Woche automatisch erhalten. Jigme Garne

Die Betroffenen erhalten das Impfzertifikat in Papierform und können es dann einscannen. Foto: Keystone

Seit Mitte Juni erhalten vollständig geimpfte Personen im Kanton Zürich automatisch ein Covid-Zertifikat. Das Dokument, das für den Zugang zu Clubs und Grossveranstaltungen nötig ist und bald mehr Reisefreiheit bringen soll, wird über das Impftool Vacme ausgestellt. Warten mussten bisher dagegen viele Geimpfte, die nicht auf Vacme registriert waren, also Personen, die in der Frühphase der Impfkampagne beim Hausarzt, in einem Heim oder in einem Spital geimpft wurden.

Nun sollen auch diese Personen automatisch ein Zertifikat erhalten. Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Dienstag mitteilt, wird das Dokument für sie diese Woche generiert und anschliessend automatisch per Post zugestellt. Das Papierzertifikat enthält einen QR-Code und kann mit der Covid Certificate App gescannt und gespeichert werden.

Bis Ende Woche soll es da sein

Der automatische Prozess soll schnell über die Bühne gehen: Wer das Zertifikat bis Sonntag, 4. Juli, nicht erhalten hat, kann es über die Impfhotline (Telefon 0848 33 66 11) anfordern. Voraussetzung ist, dass man bei der Impfung die Zustimmung zur Datenweitergabe für die Zertifikatserstellung erteilt hat. Andernfalls kann über die Impfhotline nachträglich eingewilligt werden.

Über eine halbe Million Menschen im Kanton Zürich sind gemäss Gesundheitsdirektion schon vollständig geimpft, rund 300’000 Covid-Zertifikate wurden bereits ausgestellt.

