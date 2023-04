Betriebs- und Gestaltungskonzept – Jetzt kommt die Begegnungszone in Eglisau In den Sommerferien wird in Eglisau gebaut. Das Betriebs- und Gestaltungskonzept soll endlich umgesetzt werden. Die Umsetzung von Massnahmen liegt nochmals auf.

Bald wird in Eglisau an der Begegnungszone im Städtli gebaut. Nach langjähriger Planung kann sie diesen Sommer realisiert werden. Dies teilt die Gemeinde aktuell mit. Um Verkehrsbehinderungen infolge der baulichen Massnahmen möglichst gering zu halten, werden im Rahmen der Bauarbeiten für die Begegnungszone auch bereits die Leitungen für das Fernwärmenetz verlegt, heisst es weiter.

Die Hauptarbeiten beginnen Anfang Sommerferien, am 17. Juli und dauern bis am 18. August. Sie umfassen Pflästerungsarbeiten im westlichen Teil des Bollwerks und vor dem Primarschulhaus sowie Strassenbauarbeiten im östlichen Teil des Bollwerks und in der Obergass zwischen Primarschulhaus und dem Haus der Bildung. Da der Mörtel für die Pflästerungen Zeit zum Austrocknen braucht, dürfen diese Bereiche für zwei Wochen nicht durch Fahrzeuge belastet werden. Ausserdem werden Elemente und eine Litfasssäule zur Aufwertung des Dorfkerns und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit platziert.

Da die Obergass im Zuge der Hauptarbeiten für das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Städtli komplett gesperrt sein wird, soll während dieser Zeit auch gleich der Deckbelag zwischen Haus der Bildung und Burgstrasse eingebaut werden. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2021 im Hinblick auf die Bauarbeiten für die Begegnungszone zurückgestellt.

Bereits im Juni wird mit der Verlegung der Leitungen für den Wärmeverbund gestartet, um Verkehrsbehinderungen im Städtli möglichst kurz und gering zu halten. Die Leitungen werden weitgehend neben der Fahrbahn verlegt, sodass der Verkehr minim eingeschränkt wird.

Der Städtliabig wird trotz der Bauarbeiten im Städtli stattfinden. Ob und wo der Wochenmarkt stattfinden wird, ist derzeit noch in Abklärung. Das Städtli bleibt durchgehend offen mit gewissen Einschränkungen für den Verkehr.

Da es sich beim BGK Städtli um zwei verschiedene Verfahren handelt (eines als Verkehrsanordnung gemäss Kantonspolizei und eines gemäss Strassengesetz), musste die Umsetzung der baulichen Massnahmen ab 1. April nochmals für 30 Tage öffentlich aufgelegt werden. Dies, obwohl die Umsetzungsmassnahmen eins zu eins dem von der Kantonspolizei bewilligten Übersichtsplan entsprechen.

