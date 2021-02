Vier Gemeinden stimmen ab – Jetzt kommt die Vorlage «Hofstetten» an die Urne Am 7. März stimmen Niederglatt, Niederhasli, Oberglatt und Rümlang über zwei Verträge der Sekundarschulen ab. Das würde sich mit den beiden Vorlagen ändern. Sharon Saameli

Hofstetter Jugendliche besuchen bis jetzt das Schulhaus Seehalde in Niederhasli (im Bild) oder das Schulhaus Eichi in Niederglatt. Archivfoto: Johanna Bossart

Etwas überschwänglich mutet es ja schon an: Für 38 Schülerinnen und Schüler aus einem kleinen Ortsteil werden die Stimmberechtigten ganzer vier Gemeinden an die Urne gebeten. Mit diesem Umstand sind Niederglatt, Niederhasli, Oberglatt und Rümlang am 7. März jedoch konfrontiert. Aktuell sind die beiden Sekundarschulen der vier Gemeinden so miteinander verzahnt, dass sie dem neuen Gemeindegesetz widersprechen. Dieses verlangt nämlich, dass alle autonomen Schulgemeinden eine Übereinstimmung der Grenzen mit denjenigen der politischen Gemeinden herstellen. Jugendliche aus dem Oberglatter Ortsteil Hofstetten besuchen jedoch die Sek Eduzis in Niederhasli oder Niederglatt – alle anderen Schülerinnen und Schüler aus Oberglatt dagegen jene in Rümlang (Sek RO).