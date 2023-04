Grossprojekt in Eglisau – Jetzt melden sich die Befürworter einer sanierten Ortsdurchfahrt «Viele Aussagen sind reiner Populismus», sagt Alt-Gemeindepräsident Peter Bär. Und fordert eine Versachlichung der Debatte um die Ortsdurchfahrt Eglisau. Manuel Navarro

Peter Bär und Madeleine Büchi von der Ortspartei Fokus Eglisau setzen sich für die Sanierung der Ortsdurchfahrt ein. Foto: Balz Murer

Das kantonale Tiefbauamt liess in Eglisau im Januar eine Bombe platzen. Es informierte über die geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt – und über die dreijährige Bauzeit inklusive Mega-Umleitung, die dazu nötig wird. Im Nu hagelte es Kritik. Eine kleine Auswahl, wer alles unzufrieden ist: das Gewerbe, zahlreiche Gemeinden aus dem Rafzerfeld, Flaach, Berg am Irchel und Schaffhausen. Positive Stimmen gibt es bislang selten, einzig in einer Debatte im Kantonsrat äusserten sie sich bisher öffentlich.