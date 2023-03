Dem EHC Kloten droht das Saisonende – Jetzt müssen die Klotener kühlen Kopf bewahren Die Zürcher haben durchaus Chancen, im Pre-Playoff ein Entscheidungsspiel gegen Bern herauszuholen. Wenn sich alle Spieler aufopfern und nicht vom Gegner aufziehen lassen. Dominic Duss

Nur nicht darauf einsteigen: Berns Tristan Scherwey spuckt nach dem 3:1 grosse Töne in Richtung EHC-Topskorer Jonathan Ang. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Bereit von der ersten Sekunde an, das muss der EHC Kloten am Donnerstag sein. So wie es die Berner in ihrem Heimspiel waren. Diszipliniert müssen die Zürcher Unterländer auftreten und Strafen unbedingt vermeiden. Der SCB hat am Dienstag gezeigt, wie stark er in Überzahl ist, schoss drei Tore. Auch Geduld braucht es, um dann im richtigen Augenblick das Momentum an sich zu reissen. Es kippte in der Berner Arena nach Klotens 1:0-Führung auf die Seite des Gegners, wie auch EHC-Center Martin Ness nach der 1:5-Niederlage feststellte.