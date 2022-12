Notbudget in Dänikon-Hüttikon – Jetzt muss die Schule jeden neuen Bleistift bewilligen Um der Schulpflege einen Denkzettel zu verpassen, haben Eltern das Budget der Primarschule Dänikon-Hüttikon gebodigt. Das hat auch Folgen für die Kinder. Anna Bérard

Die Lehrpersonen dürfen nur noch das absolut notwendige Schulmaterial anschaffen und müssen vorher das Visum des Schulleiters einholen. Das gilt etwa für Stifte, Hefte und Lehrmittel. Foto: Marco Zangger

Jetzt ist klar, was das Notbudget für die Primarschule Dänikon-Hüttikon heisst: Sämtliche für den Schulbetrieb nicht zwingenden Ausgaben sind vorerst gestrichen. Erst wenn das Budget genehmigt ist, kann die Schule wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Das Budget kommt erst an der ausserordentlichen Versammlung am 15. März 2023 zur Abstimmung.