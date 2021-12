Kolumne von Tamara Funiciello - Jetzt muss es weitergehen

F ür unser gesellschaftliches Zusammenleben elementar : Betreuerinnen kümmern sich in einer Zürcher Kita um die Kinder. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Heute vor einer Woche hat die Schweizer Stimmbevölkerung einen historischen Schritt gewagt und klar und deutlich Ja zur Pflegeinitiative gesagt. Das war ein klares Signal ans Pflegepersonal: Wir wissen und sehen, dass ihr lebensnotwendige Aufgaben übernehmt und dass wir ohne euch aufgeschmissen wären. Dieses Signal ist natürlich auch im Kontext der Corona-Pandemie entstanden, die unser Leben seit bald zwei Jahren auf den Kopf stellt. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass es einen Stimmungswandel in der Bevölkerung gibt: weg von einem sturen Glauben an neoliberale Profitmacherei und hin zu einer Gesellschaft, die Kriegsmaterialproduzenten nicht länger mehr wertschätzt als Menschen, die andere Menschen am Leben erhalten.