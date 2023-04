Waffenplatz Kloten-Bülach – Jetzt schauen Ranger auf dem Waffenplatz nach dem Rechten Seit Anfang Monat sind Rangerinnen und Ranger auf dem Gebiet des Waffenplatzes Kloten-Bülach unterwegs. Sie geben Auskünfte und passen auf die Natur auf.

Seit Anfang April sind Rangerinnen und Ranger auf dem Waffenplatzgebiet Kloten-Bülach unterwegs. Dies teilt das Bundesamt für Rüstung mit. Die Rangerinnen und Ranger stehen den Erholungssuchenden für Fragen zum Naturschutzgebiet zur Verfügung und sind für die Aufsicht zuständig.

Das respektvolle Nebeneinander von Mensch, Natur und Armee wird mit dieser Massnahme weiter gefördert, heisst es weiter. Beauftragt sind sie von der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich und von Armasuisse Immobilien, welche das Gebiet gemeinsam pflegen und bewirtschaften.

Die Rangerinnen und Ranger werden ab April 2023 an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten in den Naturschutzgebieten auf dem Gebiet des Waffenplatzes Kloten-Bülach und in seiner unmittelbaren Umgebung unterwegs sein. Die Fachleute für Rangerdienste beaufsichtigen die Naturschutzgebiete und informieren bei Bedarf Besucherinnen und Besuchern rund um Flora und Fauna.

Gleichzeitig sensibilisieren sie die Erholungssuchenden über die geltenden Bestimmungen auf dem Waffenplatzareal und machen freundlich auf mögliche Zuwiderhandlungen aufmerksam. Bei schweren Verstössen gegen die Benutzungsordnung oder bei uneinsichtigem Verhalten sind sie berechtigt, diese zur Anzeige zu bringen.

Die Aufgabe wird durch die Griffin Ranger GmbH ausgeführt, welche bereits Naturschutzgebiete wie das Neeracherried und die Glattaltläufe in Rümlang und Oberglatt betreut. Sie steht im Auftrag von Armasuisse Immobilien, dem Immobilienkompetenzzentrum des VBS und der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich.

red

