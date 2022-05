Zentrum neu eröffnet – Jetzt sortiert die Post täglich 5000 Pakete in Rümlang Das neue Paketzentrum der Post ist in Rümlang eingeweiht worden. Von hier aus wird der gesamte Grossraum Zürich-Nord beliefert. Renato Cecchet

Bis zu 5000 Pakete pro Stunde werden in Rümlang sortiert und für die Auslieferung bereit gemacht. Foto: Leo Wyden

Per Druck auf einen Buzzer wurden die Förderbänder durch Prominenz aus Politik sowie Vertreterinnen und Vertreter der Post gestartet. Nach rund einem Jahr Bauzeit ist das neue regionale Paketzentrum im Neumatt-Center in Rümlang seit Freitagmittag, 20. Mai, in Betrieb. Pro Stunde werden dort auf 4000 Quadratmetern Arbeitsfläche 5000 Pakete für den Grossraum Zürich-Nord sortiert. 11 Millionen Franken wurden in den Umbau der früheren Industriehalle investiert.

Flaschenhals Gubrist fällt weg