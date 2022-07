Swissport in Kloten am Anschlag – Jetzt stauen sich bereits über 200 Wagen mit Koffern am Flughafen Das Kofferproblem am Flughafen Zürich hat sich mit dem Beginn der Sommerferien weiter verschärft. Swissport reagiert mit dem grössten Stellenaufbau der Firmengeschichte. Flavio Zwahlen

Täglich stranden am Flughafen Zürich Koffer, die entweder weitergeleitet oder an Passagiere ausgeliefert werden müssen. Foto: Keystone

In den Sommerferien kam es bisher nicht zum grossen Chaos am Flughafen Zürich. Dank dem Einsatz der Mitarbeitenden sind die Warteschlangen am Check-in und bei der Sicherheitskontrolle meist überschaubar. Problematischer ist die Situation bei den Koffern. Derzeit stehen in Kloten rund 130 Wagen mit gestrandetem Transitgepäck und rund 90 Wagen mit gestrandetem lokalem Gepäck. Diese müssen zusätzlich zum täglichen Gepäckvolumen verarbeitet werden. Zum Vergleich: Anfang Monat, also vor den Sommerferien, waren es noch rund 125 Gepäckwagen mit gestrandeten Koffern.