Er heisst Manuel Fischler – Jetzt steht fest, wer der neue Chefarzt am Spital Bülach wird Der Verwaltungsrat des Spitals Bülach hat Manuel Fischler zum neuen Chefarzt der Klinik Innere Medizin berufen. Er tritt seine Stelle am 1. Mai 2022 an.

Manuel Fischler wird neuer Chefarzt Innere Medizin am Spital Bülach. Foto: zvg

Die Verantwortlichen des Spitals Bülach können eine weitere personelle Lücke füllen. Nämlich jene des Chefarztes Innere Medizin. «PD Dr. med. Manuel Fischler verfügt über grosse fachliche Expertise und umfangreiche Führungserfahrung», heisst es in einer Medienmitteilung, die am Freitagmittag verschickt wurde. Fischler übernimmt die Leitung per 1. Mai 2022. Er werde die Klinik Innere Medizin zusammen mit seinem Team weiterentwickeln. Derzeit werden dort jährlich über 3600 stationäre und über 7800 ambulante Patientinnen und Patienten betreut. Auch als Weiterbildungsstätte ist die Klinik anerkannt.

«Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung freuen sich, mit PD Dr. Manuel Fischler eine fachlich ausgewiesene Führungspersönlichkeit für das Spital Bülach gewinnen zu können», sagt Verwaltungsratspräsident Thomas Straubhaar.

Fischler schrieb seine Dissertation an der Universität Basel. Danach absolvierte er verschiedene Stationen am Kantonsspital Chur und an den Universitätsspitälern Genf und Zürich. Während neun Jahren war er Chefarzt der Medizinischen Klinik am Stadtspital Waid in Zürich. Derzeit leitet er als Chefarzt das Institut für Allgemeine Innere Medizin der Klinik Hirslanden in Zürich.

Ausgewiesener Mediziner

Als Facharzt für Innere Medizin und Intensivmedizin verfügt Fischler über breite internistische Kompetenzen sowie über umfangreiche klinische Erfahrungen. Manuel Fischler gilt als in der Region sowie in Fachkreisen sehr gut vernetzt. Für seine Weiterbildung erhielt er von Assistenzärztinnen und -ärzten eine Auszeichnung des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF).

Frei geworden war die Stelle des Chefarztes Innere Medizin in Bülach durch die Freistellung von Nic Zerkiebel im Herbst 2020. Später war spekuliert worden, Zerkiebel könnte nach den personellen Veränderungen im Verwaltungsrat und auf der CEO-Position zurückkehren. Im April vergangenen Jahres war aber klar geworden, dass die Stelle ausgeschrieben wird und Zerkiebel nicht zurückkommt.

red/mrl

