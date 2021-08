Mountainbike-Boom – Jetzt steigen die Frauen aufs Bike Der Olympia-Exploit der Mountainbikerinnen verleiht der bisher von den Männern dominierten Sportart weiblichen Schub. Besonders gefragt ist Jolanda Neffs Regenbogen-Velo. Pia Andrée Wertheimer

Jolanda Neffs Sieg an den Olympischen Spielen macht auch ihr Fahrrad begehrt. Foto: Greg Baker (AFP)

Keine vier Wochen ist es her, dass sich die Bikerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand an den Spielen in Tokio den gesamten Medaillensatz sicherten. Doch bereits jetzt ist klar: Der historische Coup hat Konsequenzen auf den Bikesport in der Schweiz.

Unmittelbar nach dem olympischen Rennen schossen etwa die Ticketverkäufe bei den Veranstaltern des Mountainbike-Weltcups in der Lenzerheide in die Höhe. Kein Wunder, denn dort werden am ersten Septemberwochenende wieder alle drei Fahrerinnen am Start sein. Zwar nennen die Organisatoren keine konkreten Verkaufszahlen, doch: «Der Tag des Schweizer Dreifach-Triumphs war der verkaufsstärkste im Ticketvorverkauf – und zwar bis heute», sagt Sprecherin Carmen Lechner. Der Triumph hallte dann aber noch weiter nach: «An den zwei folgenden Tagen war die Anzahl Vorkäufe ebenfalls überdurchschnittlich hoch», sagt Lechner. Das sei aussergewöhnlich, schliesslich war der Weltcup zu diesem Zeitpunkt mehr als einen Monat entfernt. «Üblicherweise steigen die Zahlen, je näher der Anlass rückt», sagt Lechner.