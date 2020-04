Gefragtes Produkt aus Glattbrugg – Jetzt stellen sie Desinfektionsmittel her statt Schnaps Hygiene statt Apéro: In Corona-Zeiten braucht es mehr Desinfektionsmittel als Spirituosen. Für Brennereien bedeutet dies eine Chance. Andrea Söldi

Gian und Florian Grundböck vom Jungunternehmen Deux Frères nutzen ihre Kontakte zu Lieferanten, um an Alkohol für Desinfektionsmittel zu kommen. Foto: Balz Murer

Die Restaurants und Bars sind geschlossen, kaum jemand geht noch in den Ausgang. Somit stockt auch das Geschäft mit alkoholischen Getränken – ganz besonders mit Spirituosen, die vor allem für Drinks verwendet werden. So verzeichnet auch der Kleinbetrieb Deux Frères in Glattbrugg einen deutlichen Rückgang der Nachfrage. Bekannt geworden ist das Jungunternehmen mit seinem blauen Gin, der beim Mixen mit Tonic seine Farbe zu Rosa ändert.