Impfzentrum Bülach – Jetzt wartet man nur noch

auf den Impfstoff Ob Popkonzert oder Impfzentrum – die benötigte Infrastruktur sei ähnlich, sagt der zuständige Logistiker. Nun ist die Stadthalle Bülach fertig eingerichtet für die grosse Impfaktion. Andrea Söldi

Hier wurden schon Feste gefeiert, Versammlungen und Gerichtsverhandlungen abgehalten. Nun wird in der Bülacher Stadthalle der Kampf gegen die Pandemie ausgetragen. Foto: Balz Murer

In der Stadthalle Bülach ist alles bereit. Innerhalb einer Woche wurden im temporären Impfzentrum zehn Kabinen aufgebaut, zwei Wartebereiche sowie Räume für das Personal. Sobald es am 7. April losgeht, werden Impfwillige die Halle durch die Haupttür betreten und nach der Anmeldung auf Stühlen Platz nehmen, die mit deutlichem Abstand aufgestellt sind. Nach der Verabreichung der Spritze in den abgetrennten Kabinen sollten sie noch eine Viertelstunde vor Ort bleiben. Für diese Wartezeit stehen weitere Stühle mit Abständen bereit. Sollten bei den Geimpften körperliche Reaktion auftreten, können sie in der Notfallkoje medizinisch betreut werden.