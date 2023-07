ZSC-Rückkehrer Denis Malgin – Jetzt weiss er, wo sein Sohn zur Welt kommen wird Trotz Angeboten aus der NHL unterschrieb der trickreiche Stürmer bei den ZSC Lions. Der Transfer des 26-Jährigen könnte die Meisterschaft entscheiden. Simon Graf

Bald jubelt er wieder im ZSC-Dress: Denis Malgin im zweiten Finalspiel 2022 gegen den EV Zug. Foto: Christian Merz (Keystone)

Es sind aufregende Tage im Leben des Denis Malgin. Die letzten zwei Wochen überlegte er hin und her, wo seine sportliche Zukunft liegen solle. Er hatte einige Angebote aus der NHL, unter anderem aus Carolina, daneben buhlten die ZSC Lions um seine Rückkehr. Und derweil er im Kraftraum der Swiss-Life-Arena schwitzte, nach dem Programm seines Personal Trainers Lars Habermacher, kristallisierte sich für ihn die Entscheidung heraus: Am Dienstag nahm er im Stadion den Lift in die Büros hoch, schüttelte Sportchef Sven Leuenberger die Hand und unterschrieb einen Vertrag bis 2028.