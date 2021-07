Schutz für Kulturlandschaft – Jetzt werden dem Wald Grenzen gesetzt Der Kanton zieht in Neerach scharfe Grenzen zwischen Wald und Landwirtschaftsgebiet. In vier Jahren sollen diese im ganzen Kanton gelten. Astrit Abazi

Wenn Landwirte vergessen, Waldauswüchse zeitgemäss zurückzuschneiden, können sie ihre Landwirtschaftsfläche permanent verlieren. Foto: Daniel Zannantonio (Archiv)

Wächst Wald in die Bauzone, kann er problemlos und ohne Bewilligung abgeholzt werden. Dringt er allerdings in Kulturfläche hinein, steht er unter Schutz und darf nicht mehr entfernt werden – das Kulturland geht verloren. Für Landwirte, die in eine solche Situation geraten, kann das sehr ärgerlich sein, weshalb nun seit einigen Jahren schweizweit auch ausserhalb der Bauzonen sogenannte statische Waldgrenzen definiert werden. Damit wird rechtlich festgelegt, wo der Wald aufhört und die Landschaftszone beginnt. Wächst der Wald also über diese Grenzen ins Kulturland, kann er dann problemlos wieder entfernt werden. Neerach ist eine der ersten Gemeinden im Unterland, in der das gemacht wird.