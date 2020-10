Gemeinde kauft Restaurant Hardegg – Jetzt will Regensdorf das Quartier südlich vom Bahnhof verschönern Platz und Wohnquartier auf der Südseite des Bahnhofs Regensdorf-Watt soll eine Aufwertung erfahren. Die Gemeinde treibt mit dem Kauf des Restaurants Hardegg die Entwicklung voran. Anna Bérard

Wegen seiner zentralen Lage hat die Gemeinde Regensdorf das Grundstück an der Watterstrasse 185 mit dem Restaurant und Parkplatz gekauft. Foto: Francisco Carrascosa

Wer in Regensdorf aus dem Zug steigt und ins Ortszentrum gehen will, muss sich erst einmal einen Weg zwischen den Bussen und parkierten Autos vor dem Bahnhof suchen. Dann gehts am Restaurant Hardegg vorbei, dem Parkplatz mit dem Autohändler und weiter durch ältere Wohnsiedlungen.