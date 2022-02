Preisaufschläge in der Zürcher Gastro – Jetzt wird Auswärtsessen teurer Fehlende Gäste und Personalmangel sind nicht genug. Die Rohstoffe wurden deutlich teurer. Nun erhöhen auch grosse Zürcher Gastrobetriebe die Preise. Und das zu einer Unzeit. David Sarasin

Dario Beffa, Wirt im Restaurant Aargauerhof, sieht sich gezwungen, in seinen Lokalen die Bierpreise zu erhöhen. Foto: Urs Jaudas

Ein Zettel an der Tür der asiatischen Restaurants Peking Garden am Bahnhof Altstetten kündigt die Veränderung an: «Es gelten ab sofort neue Preise.» Der Grund sei die «aktuelle Wirtschaftslage». Es sei die erste Preiserhöhung seit sieben Jahren. Das liege vor allem an steigenden Material-, Lohn- und Energiekosten, schreibt das Restaurant auf seiner Website weiter.