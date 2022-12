Joey Heindle, Sie bereiten sich gerade auf Ihre erste Hauptrolle vor und müssen ein 63 Seiten langes Drehbuch auswendig lernen. Wie geht es Ihnen dabei?

Glücklicherweise war ich im Auswendiglernen immer sehr, sehr gut. Es bringt eigentlich gar nicht so viel, am Tag zu lernen. Am besten ist es so zwei Stunden vor dem Schlafengehen, weil sich unser Gehirn das dann einprägt und über Nacht verarbeiten kann. Ich arbeite schon seit zehn Jahren so, wenn ich Songs auswendig lernen muss – und am nächsten Tag sind die Texte in der Birne. Das ist mein absolutes Geheimrezept. Sich den Text eines Drehbuchs einzuprägen, ist noch tausendmal schwieriger, da es immer wieder Unterbrüche durch andere Figuren gibt, welche man sich merken muss.