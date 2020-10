Der Schandfleck brennt – Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Ein Grossbrand hat am Samstagabend für eine Totalsperrung der Klotenerstrasse in Bassersdorf gesorgt. Die Rauchsäule lockte zahlreiche Schaulustige an, die mitverfolgten, wie ein berüchtigtes halbes Bauernhaus bald ganz von der Bildfläche verschwand. Sofort wurden alte Erinnerungen wach.