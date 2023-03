Unihockey: Playoff-Final NLB – Jetzt wollen sich die Chilis den Titel schnappen Sie gehören zu den Überraschungen der NLB-Saison. Nun servieren die Chilis Rümlang-Regensdorf dem Publikum in der Heuelhalle mit dem Final gegen Giffers einen weiteren sportlichen Leckerbissen. Marisa Kuny/jsc

Die Chilis Rümlang-Regensdorf haben im Moment viel zu jubeln: Sie kassierten seit Jahresbeginn nur gerade eine Niederlage und stehen verdientermassen im Playoff-Final. Foto: Felix Enzler

«Mit diesem Team kann auch der Playoff-Halbfinal nur Zwischenstation sein», sagte Stephan Mock vor dem Saisonstart. Der Chilis-Cheftrainer sollte recht behalten. Und das, obwohl im letzten Herbst noch wenig darauf hindeutete, dass die Furttalerinnen im Frühling im Final stehen werden.

Das auf diese Saison hin neu formierte Team hatte definitiv Startschwierigkeiten. Rümlang-Regensdorf kassierte unerwartet viele Niederlagen und rutschte zwischenzeitlich auf den 7. Rang ab. Noch im November waren die Chilis dem Tabellenstrich um einiges näher als den Spitzenplätzen. Spätestens im neuen Jahr wendete sich dann aber das Blatt. Im 2023 haben die Chilis von elf Partien gerade mal eine verloren und das nur äusserst knapp. Das 6:7 in Spiel 3 des Playoff-Viertelfinals gegen Basel wurde erst in der Verlängerung Tatsache. Die Best-of-5-Serie gegen die tabellenvierten Baslerinnen, die Heimrecht besassen, endete am Ende unerwartet deutlich zugunsten der Chilis (3:1). Im vergangenen Jahr waren die Furttalerinnen gegen dieselben Gegnerinnen im Viertelfinal noch sang- und klanglos untergegangen.

Qualifikationssieger gebodigt

Wirklich überraschend war dann aber, was die Chilis im Halbfinal zeigten. Appenzell, immerhin der klare Qualifikationssieger, war nach drei Spielen aus dem Weg geräumt. Die zwei ersten Partien waren eng, doch Topskorerin Julia Tschudin liess ihre Farben am Ende zweimal jubeln. Beim 2:1 in Spiel 1 erzielte sie den Siegtreffer bereits in der 23. Minute, das 5:4 im zweiten Duell fiel erst ein 89 Sekunden vor Schluss. Im entscheidenden dritten Spiel war es für einmal Annika Zenger, die für die Chilis den Schlusspunkt setzte (Endstand 5:3).

Hat ein Händchen für den entscheidenden Treffer: Chilis Topskorerin Julia Tschudin (Mitte). Foto: Felix Enzler

Ab kommenden Samstag spielen die Chilis Rümlang-Regensdorf nun also um den NLB-Meistertitel. Gegner ist Aergera Giffers. Gegen den Qualifikationszweiten haben die Chilis die beiden bisherigen Saisonduelle verloren. Dass hingegen war gegen Appenzell vor dem Halbfinale nicht anders gewesen.

Das erste Finalspiel findet am Samstag (18. März) in Fribourg statt. Bereits am Sonntag (19. März) wird dann Spiel 2 in der Sporthalle Heuel in Rümlang ausgetragen. Anpfiff ist um 16 Uhr.

