Erstes Eistraining des EHC in Kloten – Jetzt zeigen sie sich wieder auf Klotener Eis In Kloten hat mitten im Sommer die neue Eiszeit begonnen. Am Montag begrüsste EHC-Chefcoach Jeff Tomlinson seine Cracks zum ersten Saison-Vorbereitungstraining in der Stimo Arena. (Fast) alle konnten mittun. Peter Weiss

Zurück am Haupt-Arbeitsort: Klotens Chefcoach Jeff Tomlinson erklärt eine Übung, seine bisherigen und neuen Spieler hören auf dem Eis der Stimo Arena aufmerksam zu. Foto: Raisa Durandi

Pünktlich um 9 Uhr war es am Montagmorgen soweit: Klotens Staffmitglieder rund um Cheftrainer Jeff Tomlinson, alle bis auf zwei Profis sowie einige Elit-A-Junioren betraten zum ersten Mal in diesem Sommer die frisch präparierte Eisfläche ihrer Heimspiel-Stätte, der Stimo Arena. Zwar waren sie bereits vom vorigen Dienstag an in Wetzikon wieder täglich auf dem Eis gestanden und hatten Leistungstests absolviert. «Aber die Freude darüber, dass es jetzt in Kloten richtig losgeht, ist allen deutlich anzumerken», schildert Sportchef Patrik Bärtschi, «die Stimmung ist sehr gut und die Konzentration hoch.»