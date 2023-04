Sweet Home: Neuer Pflanzentrend – Jetzt ziehen die grünen Riesen ein Die Zeit der Mini-Sukkulenten und Makrameekörbchen ist vorbei. Bei den Zimmerpflanzen geht es gerade richtig gross zu und her. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wohnen wie im Süden

Siesta im Grünen. Sessel und Foto: Gubi

Auch Zimmerpflanzen unterliegen Trends. Hing eben noch die chinesische Münzpflanze im selbstgeknüpften Makrameekörbchen von der Decke, geht es jetzt gross zu und her. Mit grossen Pflanzen einzurichten, ist im Trend. Und das am liebsten grün, wuchernd und wild. Ein bisschen so wie im Süden, wo einfach alles von alleine wächst. Wenn Sie in eine solch üppig grüne Ecke noch einen eleganten Korbstuhl stellen, wie diesen hier von Gubi, dann haben Sie das ganze Jahr über eine Ferieninsel – selbst wenn es draussen grau und regnerisch ist. Pflanzen vermitteln immer Wärme und spenden Energie, also genau das, was man sich von einem guten Zuhause wünscht.