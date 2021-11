Mehr Verbindungen ab Kloten – Jetzt zieht auch die Langstrecke wieder an Die Thai fliegt wieder nach Bangkok, Singapur ist wieder quarantänefrei, und das Angebot in die USA wird stetig ausgebaut. Mit dem Winterflugplan wird mehr geflogen. Florian Schaer

Seit Montag ist auch Singapur für Geimpfte ohne Quarantänepflicht zu bereisen. Die Edelweiss A340 ist auf dem Weg nach San José (Costa Rica). Foto: Francisco Carrascosa

Die Öffnung der USA für geimpfte Touristen hat Anfang Woche für einige Warteschlangen in Kloten gesorgt. Dass seit Montag auch beim Gate der Singapore Airlines wieder deutlich mehr Fluggäste aufs Boarding warten, weil Singapur seither ebenfalls wieder für geimpfte Reisende die Grenzen offen hält, verkam dabei zur Randnotiz. Kurz nach Start des Winterflugplans ziehen die Passagierzahlen also auch auf der Langstrecke wieder an.

Noch taucht am Flughafen Zürich nicht ganz jede Heckflosse auf, die vor Corona hier zu sehen war. Die chinesische Hainan Airlines etwa ist noch nicht wieder in Kloten gelandet, ebenso wenig wie die Korean Air. Und auf der Mittelstrecke bleiben die Royal Air Maroc, die Royal Jordanian und die Ukraine Airlines vorerst noch No-shows. Inzwischen hat aber auch die Oman Air angekündigt, ihre Direktverbindung nach Muskat ab dem 1. Dezember wieder aufzunehmen.