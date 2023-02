Krieg in der Ukraine – Joachim Gauck kritisiert Putin-Versteher Der frühere deutsche Bundespräsident ruft leidenschaftlich dazu auf, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Intellektuelle im Westen würden die Perspektive der ukrainischen Bevölkerung ignorieren. René Hofmann

Kritisiert deutsche Intellektuelle: Der frühere deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Foto: Hanine Schmitz (Getty Images)

Als Deutschaufsatz wäre es eine Themaverfehlung gewesen. Um Neutralität sollte es gehen in der Gesprächsrunde am Donnerstagabend im Münchner Cuvilliéstheater, vor dem Auftakt zur Sicherheitskonferenz. Aus der Schweiz war Verteidigungsministerin Viola Amherd angereist. Für ein überraschendes Votum hingegen sorgte ein anderer: Joachim Gauck.



Der einstige Bundespräsident positionierte sich eindeutig. Er sagte klar, wie sich Deutschland aus seiner Sicht in der Frage der Militärhilfe für die Ukraine positionieren sollte und was er von Denkern hält, die das anders sehen. Der 83-Jährige brachte Leben in den Rokokoraum und erntete dafür viel Beifall.

«Wir sollten uns die Frage stellen: Wie können wir die überfallenen Opfer retten? Und egal, ob wir darüber sprechen, ‹dass die Ukraine siegen muss› oder ‹dass sie nicht verlieren darf›, eines muss jedenfalls klar sein», formulierte Gauck: Die deutsche Politik müsse so entschlossen sein und auch so substanziell helfen, dass die Gefahr eines «Diktatfriedens von Putin, eine Art neuer Versailler Vertrag», abgewendet werde.

Gegen die «Arroganz des Westens»

Substanziell zu helfen, bedeutet für Gauck: «Zuerst auf die zu hören, die kämpfen wollen. Kein Deutscher jagt die Ukraine in den Krieg, sondern die Ukrainer sind merkwürdigerweise der Ansicht, dass Frieden allein nicht der Höchstwert ist, sondern dass Frieden in Freiheit das ist, was sie sich wünschen. Und geheimnisvollerweise ist eine so starke moralische Kraft in ihnen, dass sie bereit sind, dafür ihr eigenes Leben hinzugeben. Das zu zensieren und über ihre Köpfe hinweg Politik machen zu wollen, wäre eine gefährliche Arroganz des Westens.»



Für ihn gibt es nur eine unstrittige rote Linie: «Unsere Politik muss dafür sorgen, dass wir nicht in einen Weltkrieg reinrutschen. Darunter sollten wir – unsere Politik und auch unsere Intellektuellen – sie davor behüten, rote Linien zu ziehen, die Putin noch gar nicht formuliert hat. Damit erleichtern sie ihm seine Arbeit, so kann es nicht gehen.»

Auf die Opfer hören, nicht auf Putin

Für jede Form von Putin-Verständnis hat Gauck null Toleranz: «Ich mag das nicht, wenn Intellektuelle, Publizisten oder Politiker die erste Sorge haben, wie Putin sein Gesicht wahrt. Da wünsche ich mir schon einen Perspektivenwechsel hin zu denen, die Opfer sind.» Gauck weiter: «In diesem Konflikt gibt es ein Schwarz und ein Weiss, ein Opfer und einen Täter, und das ist so klar, dass sich eine Äquidistanz – ja wir wissen nicht genau, wem wir beistehen sollen – verbietet: moralisch und politisch und rechtlich.» Bei aller Toleranz brauche es deshalb «eine kämpferische Auseinandersetzung mit denen, die einfach nur zuschauen wollen und die nicht dem Gebot der Solidarität folgen wollen».



Schon vor neun Jahren hatte Gauck, damals noch als Bundespräsident, auf der Sicherheitskonferenz gefordert, dass sich Deutschland «früher, entschiedener und substanzieller einbringen» solle in der Weltpolitik – im äussersten Fall auch militärisch. Der Appell verhallte nicht nur, Gauck erntete viel Kritik. Durch die vom deutschen Kanzler Olaf Scholz postulierte «Zeitenwende» sieht er sich inzwischen bestätigt. Scholz’ Rede nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor einem Jahr ist für Gauck «eine der grossen Reden in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik», «das wird ein politisches Monument bleiben».

Gauck fordert Entschlossenheit aus Berlin

Dennoch mahnt er nun auch eine «Politik der Zeitenwende» an, einen «Wachstums- und Veränderungsprozess hin zu einer gesunden Ichstärke der Nation»: «Wir brauchen eine neue Entschiedenheit, die genau weiss, dass die Werte, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist, auf denen die Europäische Union aufgebaut ist, die kodifiziert ist in der Menschenrechtspolitik und in den Vereinten Nationen – wir brauchen eine Entschlossenheit, diese zu verteidigen.»

