Beachvolleyball: Olympia-Vorbereitung – Joana Heidrich erfährt Tokioter Sommerhitze in Grenchen Die Klotenerin und ihre Berner Mitspielerin Anouk Vergé-Dépré bereiten sich akribisch auf die Olympischen Spiele vor. Ein wichtiger Faktor: die Gewöhnung an das schwüle Sommerklima. Peter Weiss

Selbst in der Hitzekammer vergeht ihnen das Lächeln nicht: Joana Heidrich (links) und Anouk Vergé-Dépré trainieren bei 32 Grad Celsius und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit in Grenchen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

32 Grad Celsius und 75 Prozent Luftfeuchtigkeit zeigen die Instrumente an – die langjährigen Durchschnitts-Werte für Ende Juli bis Anfang August in Tokio. Der Heizstrahler, der Luftbefeuchter und der Ventilator, der die feucht-heisse Luft in dem mit Velo-Ergometern und einem Laufband ausgestatteten Nebenraum am Athleteneingang zum Velodrom in Grenchen verteilt, haben ganze Arbeit geleistet. Wer das dort 2016 vom Bundesamt für Sport (BASPO) eingerichtete Hitzelabor betritt, dem schlägt eine schwülwarme Luft förmlich entgegen, die an das Gefühl beim Verlassen des Flugzeugs an einer tropischen Destination erinnert. Nach wenigen Augenblicken spüren die Besucherinnen und Besucher die Hitze in sich aufsteigen, Schweissperlen rinnen auch ohne Bewegung von der Stirn. Sport bei diesen Verhältnissen?