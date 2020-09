Beachvolleyball: EM in Jurmala – Joana Heidrich kämpft um Gold Joana Heidrich aus Kloten und ihre Berner Beach-Partnerin Anouk Vergé-Dépré stehen an der EM im lettischen Jurmala im Final. Das Endspiel gegen das deutsche Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann ist am Sonntag um 15 Uhr live auf SRF 1 zu sehen. red

Joana Heidrich freut sich über den Finaleinzug. Dank des Halbfinal-Siegs hat die Klotenerin ihre erste EM-Medaille überhaupt auf sicher. Foto: PD

Das Schweizer Duo Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré hat an der Beachvolleyball-EM im lettischen Jurmala den Final erreicht. Die Turniernummern 3 besiegten im Halbfinal die Tschechinnen Barbora Hermannova/Marketa Slukova (6.) deutlich. Den ersten Satz entschieden sie in nur 16 Minuten mit 21:11 für sich, den zweiten Durchgang brachten sie mit 21:17 ins Trockene. Die Schweizerinnen haben nach diesem Erfolg eine EM-Medaille damit auf sicher. Im Final am Sonntag treffen sie auf die Deutschen Kim Behrens und Cinja Tillmann.

Im Viertelfinal hatte das Schweizer Duo die Deutschen Laura Ludwig/Margareta Kozuch in drei Sätzen 17:21, 21:15, 11:4 niedergekämpft. Im ersten Satz mangelte es den Schweizerinnen an Konstanz. In Satz 2 konnten sie aufdrehen und machten weniger Fehler. Der Entscheidungssatz war dann eine klare Sache, das Schweizer Paar führte 11:4, als die Deutschen wegen einer Rücken-Verletzung Ludwigs aufgeben mussten.

Heidrich/Gerson wieder auf Platz 9

Für Joana Heidrichs jüngeren Bruder Adrian ging die EM bereits am Samstag zu Ende. Gemeinsam mit seinem Berner Mitspieler Mirco Gerson erreichte er den Achtelfinal. Gegen das polnische Duo Piotr Kantor/Bartosz Losiak gelang dem Schweizer Duo zwar eine gute Partie. Am Ende hatten Heidrich/Gerson aber mit 19:21, 16:21 das Nachsehen. Adrian Heidrich zeigte sich dennoch zufrieden mit dem geteilten 9. Rang in der Schlusstabelle des Turniers. «Ein Top-10-Ergebnis an einer EM ist sicher gut», kommentierte er. «Jetzt sind wir schon einige Male Neunte an einer EM geworden, das nächste Mal reicht es hoffentlich für noch mehr.»