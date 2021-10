Beachvolleyball: Konstante Topduos – Joana Heidrich setzt auf ihre bewährte Bronze-Partnerin Die Klotenerin spannt weiterhin mit Anouk Vergé-Dépré zusammen. Ihr Bruder Adrian Heidrich peilt indes mit einem neuen Mitspieler die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 an: Leo Dillier.

Never change a winning team: Die Klotenerin Joana Heidrich (links) und Anouk Vergé-Dépré machen nach dem Bronzemedaillen-Gewinn von Tokio (im Bild) gemeinsam weiter, wie ihr Verband am Freitag informierte. Foto: Laurent Gillieron

Der nationale Verband Swiss Volley startet mit bewährten Beachvolleyball-Teams in den neuen, verkürzten Olympischen Zyklus Richtung 2024 in Paris, wie er am Freitag bekannt gab. Von den drei Teams, die in Tokio 2021 so erfolgreich abgeschnitten haben, entschieden sich zwei, auch in den nächsten drei Jahren gemeinsam auf Punktejagd zu gehen. Die Olympia-Bronzemedaillengewinnerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré ebenso wie die Europameisterinnen und ehemaligen ZUZU-Beacherinnen Tanja Hüberli und Nina Betschart wollen noch einmal drei Jahre alles geben, um auch in Paris gross aufzuspielen. Etwas in ihrem Schatten, hat sich das Duo Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré zuletzt weiterentwickelt – die beiden wollen an die Erfolge im 2021 anknüpfen.

Bei den Männern tritt der Klotener Adrian Heidrich nach dem Rückzug seines bisherigen Berner Beachpartners Mirco Gerson aus dem Leistungs-Beachvolleyball neu mit dem «Youngster of the Year 2021» Leo Dillier an. Konstanz heisst es dagegen bei den Teams Marco Krattiger und Florian Breer sowie Quentin Métral und Yves Haussener. Sie wollen die nächste Saison in unveränderter Formation in Angriff nehmen.

Die Tour im neuen Format

Während es bei der Zusammensetzung der Teams wenig Veränderungen gibt, sieht das im internationalen Beachvolleyball-Kalender ganz anders aus. Auf die Saison 2022 hin hat der Internationale Volleyballverband FIVB die weltweite Profi-Tour vollständig neu lanciert. Dabei ersetzt die neu geschaffene Beach Pro Tour den drei Turnierkategorien Elite16, Challenge und Futures die bisherige World Tour. Bisher waren die Turniere mit Sternen kategorisiert, wobei Fünf-Sterne-Anlässe wie Gstaad die wichtigsten waren.

Gstaad zählt weiterhin zur höchsten Kategorie (Elite16), an denen neu pro Geschlecht nur noch die besten 16 Teams der Welt (bisher 32) teilnehmen dürfen, und an denen es auch keine Qualifikationsrunden mehr gibt. Ausnahmen im Bereich der Tableau-Grösse sollen gemäss Volleyball World, Tochterfirma des FIVB und Veranstalter der Tour, aber möglich sein – wovon auch das Heimturnier in Gstaad mit mehr Teams vor Ort profitieren möchte. Die Ebene der Challenge-Turniere dient als eine Art Sprungbrett für die Elite16-Turniere. 24 Teams pro Geschlecht kämpfen an diesen um Punkte, um in der obersten Kategorie starten zu können. Unterhalb der Challenge-Turniere sind die Futures-Turniere angesetzt, an denen 16 Teams pro Geschlecht starten können. Im Unterschied zu Elite16 können auf Ebene Challenge und Futures zusätzliche Teams in der Qualifikation starten.

