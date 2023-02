US-Präsident zur Lage der Nation – Biden steht vor einer der wichtigsten Reden seines Lebens Chinas Spionageballon, Russlands Krieg, Polizeigewalt – Amerika rückt heute gebannt vor den Bildschirmen zusammen. Und über allem steht eine Frage: Machts der 80-Jährige nochmals? Peter Burghardt aus Washington

Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern fragen sich: Ist dies der Politiker, der es nach mehr als 50 Jahren auf höchsten Posten noch einmal versuchen soll, mit dann fast 82 Jahren? Foto: Susan Walsh (Keystone)

Am Dienstagabend, beste Fernsehzeit in Amerika, wird ein inzwischen 80 Jahre alter Mann vor den US-Kongress treten und eine der wichtigsten Reden seines Lebens halten. Es ist die zweite State of the Union von Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten, seine erste Regierungserklärung zum Start in ein Amtsjahr gab er Anfang März 2022 ab, ein gutes Jahr nach dem Überfall von Hooligans des Vorgängers Donald Trump auf das Capitol und wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.