Menschen im Unterland – Joe Caruso (69), Künstler aus Hochfelden Joe Caruso ist in New York aufgewachsen. Die Liebe brachte ihn in die Schweiz, wo er nach seiner Pensionierung als Künstler weiterarbeitet. Sibylle Meier

Etwa neun Monate lang arbeitet Joe Caruso aus Hochfelden während sechs Stunden pro Tag an einem grossen Bild. Foto: Sibylle Meier

Öfter trifft man Joe Caruso im Brocki «Blaues Kreuz» in Bülach. Dort sucht er nach Gegenständen, die er in seinem Atelier zu Kompositionen aufbaut und fotografiert. Die fotografische Vorlage verwendet er, um eine Vorzeichnung anzufertigen und diese danach mit Acryl auf Leinwand zu malen.

Rund neun Monate bei sechs Stunden am Tag arbeitet der Künstler, bis ein grossformatiges, farbenfrohes Bild entsteht. «Ich habe schon als Kind gern gemalt und gezeichnet», sagt der 69-Jährige, der in New York City aufgewachsen war und an einer Kunstschule studiert hatte, bevor er seine zukünftige Frau kennen lernte und mit ihr in die Schweiz kam.

Einige Jahre verdiente er mit Grafikarbeiten sein Geld, machte sich als Webpublisher in den 1980er-Jahren selbstständig und gehörte zu den Pionieren, die mit einem Rechner arbeiteten. Inzwischen geniesst Joe Caruso es sehr, dass er mehr Zeit zum Malen hat und sich in seine Wimmelbilder vertiefen kann.

Fehler gefunden?Jetzt melden.